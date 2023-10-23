Кабмин РФ оценит возможность дополнительной поддержки бизнеса в Крыму

Российские власти готовы обсудить дополнительные меры поддержки предпринимателей в Севастополе и Республике Крым. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время парламентских слушаний на тему развития малого и среднего бизнеса в Госдуме.

«Поддерживается полностью», — ответил он на вопрос о возможности новых мер поддержки бизнеса на фоне роста закупочных цен и снижения выручки, а также миграцией предпринимателей в другие регионы РФ.

В конце августа стало известно, что Сбер профинансирует предприятия Крыма по региональной программе Минстроя России. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов. Он уточнил, что такие условия предоставляются в рамках заключенного между Сбербанком и ведомством соглашения по программе льготного кредитования заемщиков, ведущих свою деятельность в свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе. Сбер предоставит льготные кредиты крымским предприятиям на 43 млрд рублей.

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