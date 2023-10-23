Украина получила от ЕС еще €1,5 млрд

Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Украина получила девятый транш финансовой помощи на сумму €1,5 млрд», — написал он.

По словам Шмыгаля, финансовая поддержка Евросоюза является одним из важнейших факторов, помогающих быть Украине «экономически сильной».

«В общей сложности поддержка бюджета ЕС для Украины в 2023 году уже составляет €15 миллиардов», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Украина нуждается во внешнем финансировании от западных стран для покрытия дефицита, который как в 2023-м, так и в 2024 году составит около $42 млрд. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, благодаря поддержке международных партнеров Украина смогла стабилизировать ситуацию. В то же время дефицит госбюджета составит около 20% ВВП в этом году и 21% ВВП — в следующем.

Ранее в США заявили о наращивании усилий по передаче Украине замороженных активов РФ.