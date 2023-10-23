В России рассказали, почему подорожал ремонт

Стоимость отделочных материалов для ремонта квартир в России выросла на 5-8% в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным аналитического центра Infoline, рост цен объясняется ослаблением курса рубля, так как более 50% ассортимента в DIY-сетях составляет импортная продукция. Наибольший рост показали лакокрасочные материалы и сантехника — около 30% в Москве, отмечает издание.

С начала года стоимость отделочных материалов выросла на 10-12% в крупных городах. Эксперты связывают это с проблемами в логистике и ростом спроса на фоне увеличения ввода жилья. По прогнозам Infoline, по итогам 2023 года цены могут вырасти на 15%.

Представители отрасли также отмечают, что значительная часть сырья по-прежнему импортируется, поэтому девальвация рубля влияет на себестоимость. Кроме того, производителям приходится искать новые логистические пути для поставок, уточняет «Ъ».

На прошлой неделе эксперты спрогнозировали укрепление до 80 за доллар и ниже.

Ранее россиянам пообещали резкое снижение курса доллара к концу осени.