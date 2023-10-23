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В России ухудшается обеспеченность компаний рабочей силой

«Ъ»: в России во всех отраслях наблюдается дефицит кадров

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Илья Питалев/РИА Новости

В России во всех отраслях существенно ухудшилось обеспеченность компаний работниками. Об этом, ссылаясь на обзор Центрального банка России «Мониторинг предприятий» за октябрь, сообщает газета «Коммерсантъ».

В настоящее время этот показатель достиг минимума с начала наблюдений в 2020 году. Чаще всего дефицит кадров наблюдается на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Нехваткой работников в наибольшей степени затронуты обрабатывающие производства, а наименее всего — торговля и услуги. При этом наблюдается четкая тенденция на ухудшение обеспеченности рабочей силой.

По имеющейся информации, происходящее может быть следствием торможения роста реальных зарплат, что сокращает вовлечение на рынок труда новых работников. Несмотря на дефицит трудовых ресурсов, компании уже не в состоянии достаточно быстро повышать оплату работников.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что пособие по безработице в России планируется ежегодно индексировать на уровень инфляции.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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