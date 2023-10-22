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Миллер назвал крайний срок начала поставок газа из России в Китай

Миллер: к 2027 году начнутся поставки в Китай по «Дальневосточному» маршруту

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Максим Богодвид/РИА Новости

К 2027 году начнутся поставки газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» в интервью Павлу Зарубину.

«Крайний срок начала поставок по «дальневосточному маршруту» — 2027 год», — сказал он.

22 октября Миллер заявлял, что КНР рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по «Силе Сибири» сверх проектной мощности.

В «Газпроме» сообщали о перспективах полного запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай. После выхода трубопровода на полную мощность компания станет крупнейшим поставщиком газа в КНР.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через монгольскую территорию в Китай, будет проходить в хорошем темпе.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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