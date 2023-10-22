«Газпром» увеличит поставки газа Венгрии зимой 2023 года

«Газпром» по договоренности будет поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа на постоянной основе в предстоящий осенне-зимний период. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-1» глава компании Алексей Миллер.

По его словам, в этом году Венгрия уже получила 1,3 млрд кубометров газа сверх плана. Миллер заверил, что и дальше будут идти поставки сверх обязательств по контракту, чтобы обеспечить энергобезопасность страны. Ранее глава МИД Венгрии заверил, что страна получит весь нужный объем газа из России, несмотря на решение Болгарии о повышении тарифа на транзит. По его словам, это решение не повлияет на поставки.

Кроме того, Миллер упомянул и о текущем положении дел в компании. «Абсолютно уверенно, и могу сказать, что мы и в настоящее время себя чувствуем абсолютно уверенно, и компания надежно исполняет все свои обязательства. И могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде», – ответил Миллер.

В конце рабочей недели компания «Газпром» рассказала о перспективах полного запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай. После выхода трубопровода на полную мощность компания станет крупнейшим поставщиком газа в КНР.

Ранее стало известно, что Евросоюз может продлить чрезвычайный лимит цены на газ.