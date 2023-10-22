Стало известно, на что пойдут запрошенные Байденом у конгресса для Киева средства

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова написала в соцсетях, что основной объем средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Киева, планируют направить на военные нужды. При этом часть из них предназначена Пентагону на восполнение переданного с собственных складов вооружения.

«Главные цифры запроса таковы: оборонные расходы — $46,1 млрд, из которых $30,6 млрд на программы для Минобороны США», — написала она.

Посол пояснила, что на восполнение оборонных товаров со складов Минобороны США, а также возмещение расходов на услуги, военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины, предназначены $18 млрд.

Еще $12 млрд — для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, $1,7 млрд — для программы Госдепа Foreign Military Financing для Киева и других партнеров Соединенных Штатов, испытавших влияние из-за боевых действий войны на Украине.

Порядка $14,4 млрд планируется направить на техническую и разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения и кибербезопасность.

На непосредственно прямую бюджетную поддержку Киеву планируется выделить $11,8 млрд.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк предположил, что средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Киева, будет недостаточно для нужд страны.

Ранее Байден призвал конгресс продолжать бесперебойно снабжать оружием Украину.