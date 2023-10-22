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Стало известно, как США смогут поддержать украинских фермеров

США направят до $90 млн украинским фермерам для восстановления производства

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pexels.com

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует объявить тендер на поддержку украинских фермеров, сообщает RT.

Отмечается, что украинские фермерские хозяйства имеют показатели урожайности и объема производства ниже довоенного уровня. Поэтому USAID планирует расширить производство и улучшать доступ украинских фермеров к прибыльным рынкам. На реализацию проекта правительство США может выделить до $90 млн.

Цель <...> — дать возможность фермерам, выращивающим зерновые и масличные культуры, восстановить производство и доходы по целевым товарам по крайней мере до довоенного уровня…» — говорится в сообщении.

До этого министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщал, что Бухарест ввел ограничения на импорт зерновых с Украины и из Молдавии.

До этого СМИ сообщали о дефиците молока на Украине.

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