Стало известно, как США смогут поддержать украинских фермеров

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует объявить тендер на поддержку украинских фермеров, сообщает RT.

Отмечается, что украинские фермерские хозяйства имеют показатели урожайности и объема производства ниже довоенного уровня. Поэтому USAID планирует расширить производство и улучшать доступ украинских фермеров к прибыльным рынкам. На реализацию проекта правительство США может выделить до $90 млн.

Цель <...> — дать возможность фермерам, выращивающим зерновые и масличные культуры, восстановить производство и доходы по целевым товарам по крайней мере до довоенного уровня…» — говорится в сообщении.

До этого министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу сообщал, что Бухарест ввел ограничения на импорт зерновых с Украины и из Молдавии.

До этого СМИ сообщали о дефиците молока на Украине.