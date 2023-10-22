Россиянам рассказали о схемах мошенничества с новыми банкнотами

Мошенники могут воспользоваться появлением новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей для обмана граждан. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила куратор проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, злоумышленники могут начать звонить людям от имени соцслужб или ЦБ и убеждать срочно поменять старые купюры на новые, иначе якобы они «сгорят». Также мошенники используют настороженное отношение пожилых людей к незнакомым купюрам, предлагая у банкоматов обменять их на привычные мелкие купюры.

Храпунова подчеркнула, что никакой срочной необходимости менять деньги нет: старые купюры будут находиться в обращении одновременно с новыми. Гражданам не стоит поддаваться на уловки мошенников и торопиться менять деньги.

16 октября Банк России представил обновленный дизайн купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. На обновленных денежных знаках изображен один из федеральных округов страны. На лицевой стороне купюр представлены виды региональных столиц, а на оборотной — культурные и природные достопримечательности субъекта РФ.

Ранее Банк России прокомментировал информацию о выпуске десятитысячной купюры.