Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о схемах мошенничества с новыми банкнотами

Эксперт Храпунова рассказала о схемах мошенников с новыми купюрами ₽1000 и 5000

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Мошенники могут воспользоваться появлением новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей для обмана граждан. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила куратор проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, злоумышленники могут начать звонить людям от имени соцслужб или ЦБ и убеждать срочно поменять старые купюры на новые, иначе якобы они «сгорят». Также мошенники используют настороженное отношение пожилых людей к незнакомым купюрам, предлагая у банкоматов обменять их на привычные мелкие купюры.

Храпунова подчеркнула, что никакой срочной необходимости менять деньги нет: старые купюры будут находиться в обращении одновременно с новыми. Гражданам не стоит поддаваться на уловки мошенников и торопиться менять деньги.

16 октября Банк России представил обновленный дизайн купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. На обновленных денежных знаках изображен один из федеральных округов страны. На лицевой стороне купюр представлены виды региональных столиц, а на оборотной — культурные и природные достопримечательности субъекта РФ.

Ранее Банк России прокомментировал информацию о выпуске десятитысячной купюры.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий