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В Швейцарии начали расследование финансирования ХАМАС

Генпрокурор Блеттлер: Берн уже больше месяца расследует финансирование ХАМАС

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Global Look Press

Генеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер заявил, что Берн уже больше месяца ведет расследование по факту финансирования ХАМАС из страны. Об этом пишет SRF.

Прокурор не стал рассказывать подробности о деле, однако отмечается, что это первое за 20 лет сообщение о финансировании ХАМАС с территории страны.

При этом сама группировка ХАМАС в стране разрешена, несмотря на неоднократные попытки парламентариев добиться ее запрета. Это связано с тем, что ХАМАС имеет политическую организацию и осуществляет политический контроль над сектором Газа, что не дает объявить это движение террористической организацией, несмотря на совершаемые преступления.

До этого спонсоры вузов США стали отказывать им в помощи из-за недостаточно осуждающей реакции заведений на действия ХАМАС в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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