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В Швеции заговорили о переходе на евро

Bloomberg: шведы обсуждают возможность перехода на евро

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Reuters/Depositphotos

Шведы начали обсуждать преимущества перехода на евро после того, как шведская крона пережила беспрецедентное падение с прошлого года, сообщает Bloomberg.

Как заявил шведский экономист Ларс Калмфорс, в последнее время его все чаще просят проанализировать возможный переход со шведской кроны на единую европейскую валюту, хотя до этого он не получал подобных просьб с 2010 по 2022 год.

Только одна партия в парламенте — либералы — настаивает на переходе на евро, пишет Bloomberg. Сторонники этой идеи вновь заявили о себе на фоне отказа Швеции от своей давней политики военного неприсоединения и стремления попасть в НАТО.

Эксперты отмечают, что ослабление кроны возникло из-за многолетней «мягкой политики центрального банка» королевства, но в то же время говорят о том, что шведскую экономику с переходом на евровалюту ждут новые риски.

Евро используют в 20 из 27 стран Евросоюза. В начале 2000-х годов в Швеции состоялся референдум, по результатам которого страна не стала переходить на евро. Согласно результатам опроса шведской газеты Dagens Industri, 6 из 10 руководителей крупнейших шведских компаний заявили, что хотели бы, чтобы страна перешла на единую евровалюту.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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