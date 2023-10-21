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В Пекине завершился Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Российские и китайские компании заключили около 20 соглашений на форуме в Пекине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

За два дня работы V Российско-Китайского бизнес-форума в Пекине компании двух стран заключили около 20 соглашений, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В мероприятиях РКЭБФ приняли участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

Как отметил в своем докладе глава «Роснефти» Игорь Сечин, участвующие в РКЭБФ компании обеспечивают суммарно более 45% торговли между Россией и Китаем.

«Для наших стран переход к более справедливому миропорядку происходит под жестким внешним давлением и требует нового подхода к собственному развитию, в основе которого лежит приоритетная задача внутреннего экономического роста. Страны уверенно идут по пути модернизации, укрепления национальной безопасности и достижения технологической самодостаточности», — сказал он.

По словам Сечина, Россия нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов.

«Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации», — добавил Сечин.

В первый день форума для участников были проведены технологические экскурсии. В штаб-квартире инженерно-технологического НИИ корпорации CNPC участникам РКЭБФ была продемонстрирована широкая линейка инструментов, приборов и различного оборудования. Компания цифровых технологий «Куньлунь» при CNPC представила участникам РКЭБФ последние достижения в областях интеллектуализации нефтегазовых месторождений, цифровизации процессов по всей производственной цепочке и промышленной безопасности.

Во второй день работы РКЭБФ состоялись круглые столы, посвященные ядерной энергетике, высокотехнологичной добыче угля, а также энергетической безопасности и энергопереходу.

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