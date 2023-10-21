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В АТОР спрогнозировали подорожание аренды жилья для туристов в Турции

АТОР: аренда жилья для туристов в Турции может подорожать на 30-35% с 2024 года

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Турции прогнозируется рост цен на арендованное жилье, в том числе и для путешественников из России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации уточнили, что турецкий парламент принял первую часть нового закона об аренде туристического жилья. По данным АТОР, с 1 января 2024 года сдавать апартаменты, квартиры и иное жилье в Турции туристам без лицензирования и ряда других условий у владельцев такого жилья не получится, субаренда будет запрещена, а за нарушения будут предусмотрены большие штрафы.

Отмечается, что закон не направлен против туристов, а наоборот, их права с новым законом больше защищены. Однако поскольку своей целью закон имеет обеление сегмента «серой» аренды квартир через разного рода сайты и приложения-посредники типа AirBnb, то аренда жилья для туристов в Турции неизбежно подорожает.

Согласно прогнозу АТОР, в среднем по рынку расценки на туристическую аренду квартир и других жилых помещений в Турции со следующего года возрастут в среднем на 30-35%.

До этого вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан заявил, что нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным. Он отметил, что жилье в Стамбуле стали бронировать реже из-за высоких цен в связи с инфляцией в стране, последствия прошедших и опасения из-за будущих землетрясений, а также период выборов в мае.

Ранее в АТОР рассказали об особенностях отелей «все включено» в ОАЭ.

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