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Центробанк РФ может поднять ключевую ставку до 15%

Экономист Бархота: ЦБ может поднять ключевую ставку до 15% годовых 27 октября

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет директоров Центробанка РФ может поднять ключевую ставку до 14% или 15% годовых на заседании, которое состоится 27 октября. Такое предположение высказал экономист Андрей Бархота.

Эксперт отметил в разговоре с «Известиями», что средняя максимальная ставка по вкладам, согласно статистике Центробанка, отстает от ключевой ставки на 2,75–3 п. п. и не превышает 10,2%. А вот ставки по ипотеке превысили 14,5%, что говорит о том, что банки стремятся увеличить свою маржу. Следовательно, считает Бархота, ЦБ может повысить ставку, чтобы усилить эффективность мер монетарной политики.

На взгляд экономиста, совет директоров может принять решение поднять ставку на 1–2 п.п. в том числе для того, чтобы ослабить инфляционные ожидания, то есть до 14–15% с потенциалом повешения до конца 2023 года. Это может привести к росту ипотечных ставок и пересмотру субсидируемых программ.

Ранее сообщалось, что российские банки тоже ожидают повышения ключевой ставки в октябре.

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