ЕС может запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц

Литва предлагает, чтобы в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза, был введен запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Об этом сообщает издание EUobserver, ссылаясь на соответствующий документ.

По информации издания, Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по «разрушению» промышленных мощностей РФ.

Как считает литовская сторона, новый санкционный пакет должен включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, «гвоздей и кнопок», а также «швейных игл и вязальных спиц».

Однако при этом, как указал один из дипломатов Евросоюза, сообщество «предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России».

Ранее сообщалось, что ЕС в ближайшие дни начнет проводить консультации со странами-членами сообщества по 12-му пакету санкций против РФ.

До этого издание Soir со ссылкой на источник в правительстве Бельгии писало, что страны Евросоюза собираются ввести санкции на российские алмазы осенью текущего года. По словам источника, ограничительные меры могут ввести в октябре или ноябре. Согласно новым правилам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года. Обработанных бриллиантов этот запрет затронет позже и поэтапно.

Ранее Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции.