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Дефицит бюджета США вырос на сотни миллиардов долларов

Дефицит бюджета США увеличился за год на $320 млрд

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Alex Brandon/AP

Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на $320 млрд, до $1,7 млрд. Это следует из совместного заявления министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

Как говорится в документе, в процентном отношении к ВВП страны дефицит составил 6,3%, увеличившись с 5,4% в 2022 году.

Финансовый год в США завершился 30 сентября.

До этого стало известно, что госдолг США достиг $33,04 трлн, впервые в истории страны превысив отметку в $33 трлн.

Попытки ФРС сбить инфляцию привели к обвалу рынка госдолга США и рекордному росту бюджетного дефицита. Сообщалось, что в августе дефицит бюджета подскочил на 29%, до $219 млрд, при росте расходов на 19,2%, до $523 млрд.

Ранее экономист предрек крах экономике США и Великобритании.

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