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ЕС и США начнут работу по передаче Украине доходов от активов РФ

ЕС и США будут работать над передачей Киеву доходов от замороженных активов РФ

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РИА Новости

Евросоюз и США договорились начать работу по изучению возможности передачи Украине доходов частных компаний от замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита в Вашингтоне.

В документе указывается, что на восстановление Украины собираются направить прибыль частных компаний, полученную от замороженных российских активов.

В заявлении уточнили, что эта прибыль «не должна быть использована на покрытие обязательств» перед Россией в рамках существующего законодательства.

ЕС и США также договорились начать экспертные консультации по поиску «долгосрочных решений для поддержки Украины».

17 октября Западу пообещали зеркальный ответ на использование замороженных активов России. С таким заявлением выступил руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Министр утверждает, что в России тоже хранятся замороженные деньги, которые причитаются по российским облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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