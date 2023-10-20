Дорожающая нефть и корпоративные новости способствовали взлету акций «Роснефти»

Акции «Роснефти» на торгах Мосбиржи росли до максимума с декабря 2021 года, следует из данных торгов. Цена акций нефтяной компании достигла 605 рублей за бумагу. Таким образом, капитализация компании превысила 6,4 трлн рублей.

Этот показатель — самый высокий с января 2022 года. В целом акции «Роснефти» являются одними из самых динамично растущих на рынке РФ. С сентября 2022 года их стоимость на Мосбирже выросла в 2,4 раза.

Основными причинами подорожания бумаг, по мнению экспертов, стали рост мировых цен на нефть и надежды на высокие дивиденды компании.

В своем пятничном отчете по нефтяному рынке аналитики банка «Синара» выделили «Роснефть» среди компаний отрасли, прогнозируя самый высокий потенциал роста стоимости акций. Эксперты ожидают увеличения стоимости акций нефтяной компании на 19% — до 665 рублей за бумагу, а дивидендную доходность по итогам 2023 года — на уровне 11%.

Прогнозы аналитиков других банков и организаций по бумагам нефтяного гиганта также находятся значительно выше нынешнего уровня котировок. Так, в конце сентября аналитики инвестиционной компании «БКС Мир Инвестиций» заявили, что стоимость ценных бумаг «Роснефти» ожидается на уровне 760 рублей за акцию. Банк «Ренессанс капитал» прогнозирует стоимость акций «Роснефти» на уровне 640 рублей за бумагу, Sber CIB — до 655 рублей.

Одним из основных факторов инвестиционной привлекательности аналитики называют реализацию флагманского проекта компании — «Восток Ойл». Еще одним фактором инвестпривлекательности акций компании является ожидание высоких дивидендов — как по итогам 2023, так и 2024 года.