Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»

Белоусов рассказал о разделении российского бизнеса в 1990-х на три вида

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время выступления на сессии форума «Сделано в России» разделил российский бизнес на виды «крысить», «хрючить» и «копытить», сообщает РБК.

По его словам, эти три вида придумал в начале 1990-х годов его знакомый. Белоусов уточнил, что «крысить» — «это налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» — «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».

В июне Белоусов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что ослабление рубля, которое наблюдалось в последнее время, связано с корректировкой курса.

По его словам, в настоящее время российская валюта находится в «оптимальной», «более-менее комфортной» для экономики РФ зоне по отношению к доллару.

Он также указал, что происходившее в последнее время ослабление рубля не отразилось на росте цен. Как отметил первый вице-премьер, пока этого не наблюдается.

Ранее президент Путин призывал не проверять бизнес, если он не связан с рисками для человека.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий