Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время выступления на сессии форума «Сделано в России» разделил российский бизнес на виды «крысить», «хрючить» и «копытить», сообщает РБК.

По его словам, эти три вида придумал в начале 1990-х годов его знакомый. Белоусов уточнил, что «крысить» — «это налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» — «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».

В июне Белоусов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что ослабление рубля, которое наблюдалось в последнее время, связано с корректировкой курса.

По его словам, в настоящее время российская валюта находится в «оптимальной», «более-менее комфортной» для экономики РФ зоне по отношению к доллару.

Он также указал, что происходившее в последнее время ослабление рубля не отразилось на росте цен. Как отметил первый вице-премьер, пока этого не наблюдается.

Ранее президент Путин призывал не проверять бизнес, если он не связан с рисками для человека.