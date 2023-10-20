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США ввели санкции против трех фирм Китая

США ввели санкции против фирм КНР за якобы передачу ракетных технологий Пакистану

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Global Look Press

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение ввести односторонние санкции в отношении трех китайских компаний, считая, что те передавали материалы или технологии для производства баллистических ракет Пакистану. Об этом говорится в письменном заявлении чиновника, передает ТАСС.

В распространенном Миллером письменном заявлении идет речь о компаниях General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd.

17 октября стало известно, что США ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, среди которых компании технологического сектора.

14 октября портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых мерах контроля над чипами и оборудованием искусственного интеллекта, которые могут быть проданы Китаю.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что отношения страны с Соединенными Штатами перестали ухудшаться и достигли стабильности.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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