В России могут запретить экспорт керосина

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Минэнерго, Минфин, Федеральная таможенная служба и нефтяные компании должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения бесперебойных поставок зимнего дизельного топлива. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что возможным решением может стать запрет экспорта керосина или изменение правил начисления акциза на авиакеросин.

С таким поручением Новак выступил на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ходе совещания были отмечены неудовлетворительные результаты выполнения предыдущего поручения кабмина об анализе рынка с целью обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов представителям ВПК.

До этого Минфин предложил варианты решения проблем с топливом для регионов. Было предложено закупать определенный объем мазута для госнужд, в первую очередь регионов, а также предоставить регионам дополнительное финансирование.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области продвигается мусорная реформа.