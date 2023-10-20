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Ozon решил провести делистинг с Nasdaq

Ozon проведет делистинг с американской фондовой биржи Nasdaq

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Depositphotos

Маркетплейс Ozon решил провести процедуру делистинга своих американских депозитарных акции (ADS) с фондовой биржи Nasdaq. Об этом сообщил «Прайм».

Компания планирует до 30 октября подать форму, которая запустит эту процедуру. При этом решение об исключении вступит в силу не ранее чем через десять дней после подачи формы, пояснило издание. О своем решении она уже уведомила американскую биржу.

«У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Этот шаг направлен на снижение затрат, связанных с предоставлением отчетности по стандартам комиссии по ценным бумагам и биржам США», — объяснили в компании.

До этого стало известно, что Ozon запустил продажи автомобилей. Пока такая услуга доступна только в Москве и Подмосковье. На маркетплейсе доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар» и онлайн-дилера китайского бренда Chery, в будущем компания планирует сотрудничать и с другими игроками рынка.

Ранее Ozon отменил требование о принудительном уничтожении товаров для селлеров.

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