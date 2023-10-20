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«Роснефть» и CNPC будут развивать технологии ГРП

«Роснефть» совместно с Китаем проведет исследования по ГРП

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Пресс-служба «Роснефти»

Научный институт «Роснефти» в Уфе и Научно-исследовательский институт при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в рамках V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидравлического разрыва пласта (ГРП), сообщает пресс-служба компании.

Документ предусматривает проведение совместных лабораторных исследований и математического моделирования при проведении ГРП.

Ранее «Роснефть» и CNPC подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения (ПО) «РН-ГРИД» - технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта (ГРП). Собственная разработка «Роснефти» способствует повышению эффективности освоения нефтегазовых месторождений CNPC.

Целью работы V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, увеличение двустороннего товарооборота, расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций и проектного финансирования.

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