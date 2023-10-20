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Российская нефтяная компания и КННК будут развивать научно-техническую сферу

«Роснефть» и КННК будут сотрудничать в научно-технической области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российская нефтяная компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в рамках V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба компании.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в области технологий разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, а также технологий энергоперехода, включая новые источники энергии.

«Роснефть» и CNPC взаимодействуют в рамках Совместного координационного комитета (СКК), который был создан компаниями в 2017 году для проработки перспективных направлений сотрудничества. Среди них: взаимодействие в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических исследований, подготовки кадров и др.

В рамках подписанного в феврале 2022 года соглашения «Роснефть» и КННК также прорабатывают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития. В частности, речь идет о сокращении выбросов парниковых газов, в том числе метана, технологиях повышения энергоэффективности, а также улавливанию и хранению CO2 (CCS).

Целью работы V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, увеличение двустороннего товарооборота, расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций и проектного финансирования.

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