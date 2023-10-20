Курс евро впервые за три недели упал ниже 102 рублей

Курс евро впервые с 28 сентября опустился ниже 102 рублей. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

По данным торгов, курс евро опустился до 101 рубля 75 копеек в 10:27 мск.

Утром 20 октября Мосбиржа сообщила, что доллар снизился до 96,9 рубля, юань – до 13,2 рубля.

Как заявляли экономисты, курс доллара в октябре может достигнуть отметки в 105 рублей.

3 октября курс доллара на торгах Мосбиржи впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей, евро — до 104,7 рубля.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мировая финансовая система, cозданная на основе доллара, постепенно рушится.

12 октября он подписал указ, которым ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. На этом фоне курс рубля укрепился.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.