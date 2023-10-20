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Курс рубля укрепился к доллару и юаню на открытии торгов

Мосбиржа: доллар снизился до 96,9 рубля, юань — до 13,2 рубля

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Shutterstock

Российский рубль в начале пятничных торгов дорожает к доллару и юаню, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, к настоящему моменту курс американской валюты опустился до 96,9 рубля, китайской — до 13,2 рубля, евро — до 102,5 рубля.

Как заявляли экономисты, курс доллара в октябре может достигнуть отметки в 105 рублей.

3 октября курс доллара на торгах Мосбиржи впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей, евро — до 104,7 рубля.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мировая финансовая система, cозданная на основе доллара, постепенно рушится.

12 октября он подписал указ, которым ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. На этом фоне курс рубля укрепился. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, российские власти решают проблему предложения валюты на рынке, которая вела к ослаблению курса рубля в последние десять месяцев.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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