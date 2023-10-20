Минпромторг: российское вино полностью реализуется в торговле

Российское вино в полном объеме реализуется в торговле, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По оценкам экспертов, в настоящее время в торговых сетях страны представлены порядка 52% тихих и 68% игристых отечественных вин от общего объема, уточнил он.

Продвижению продукта на рынке, увеличению продаж и узнаваемости отечественных марок вин помогают власти, например, Минпромторг и Минсельхоз проводят акцию «Дни российских вин». Эффективным каналом продаж стали винные ярмарки, отметил замминистра.

В начале октября Роскачество сообщало, что популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого значения за последние два года. Так, лишь 17% граждан заявили, что оно значительно качественнее отечественного. Доля же потребителей, предпочитающих российские вина, продолжает расти: 22% граждан назвали их более качественными, чем зарубежные.

Ранее в России резко вырос импорт пива.