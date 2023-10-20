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В ЕС назвали общую сумму переданной помощи Украине

Фон дер Ляйен: ЕС передал Украине около €90 млрд, из которых €27 млрд — оружие

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейский союз с начала специальной военной операции предоставил Украине порядка €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — поставки оружия и боеприпасов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Мы уже передали Украине почти 90 млрд евро помощи, из которых 27 млрд — это оружие. Мы должны твердо стоять на их стороне, так долго, как это потребуется. Мы должны снабжать оружием Украину», — сказала она, отметив необходимость расширения и наращивание военной промышленности.

Глава ЕК также призвала наращивать санкции против России, утверждая, что «они останутся навсегда».

До этого президент США Джо Байден в ходе беседы с главой Украины Владимиром Зеленским говорил ему о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву.

Накануне украинский лидер в ходе телефонного разговора поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за гуманитарную помощь, которую организация предоставила его стране.

19 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Европейский союз должен совместно продолжать оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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