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В Казахстане объяснили слова о запрете экспорта в РФ 106 видов товаров

Казахстан опроверг информацию о запрете на экспорт товаров в РФ из-за санкций

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Depositphotos

Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что не вводило запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — сказано в публикации.

Согласно информации ведомства, регулирование торговых отношений Казахстана и Российской Федерации осуществляется в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

В казахстанском минторге подчеркнули, что распространяемая в СМИ информация о запрете на продажу РФ 106 видов товаров из-за санкций является некорректной.

Вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев ранее заявлял, что Казахстан прекратил поставки в Россию 106 видов товаров военного назначения, в их числе — дроны и чипы, которые производятся за пределами страны. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Астана выступает против политики санкций, однако во время визита в Германию заявил о намерении соблюдать введенные против РФ ограничения. Весной США грозили Казахстану вторичными санкциями, если Астана будет помогать Москве в обходе рестрикций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Казахстан назвал сроки, когда определится с партнером по строительству АЭС.

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