Россия обязала экспортеров следить за продажей валютной выручки у «дочек»

Экспортеры, которые в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина должны продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке, обязаны следить за исполнением данных требований своими дочерними организациями. Об этом говорится в постановлении кабинета министров страны, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Речь идет о дочерних предприятиях и компаниях, которые занимаются бизнесом за пределами России. При этом данное условие касается и организаций, созданных в соответствии с законодательством других государств.

«[Экспортеры] обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты», — говорится в документе.

11 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подписал указ о валютной выручке. Таким образом глава государства обязал ряд российских компаний, занимающихся экспортом товаров, зачислять на свои банковские счета полученную в ходе торговли иностранную валюту и продавать ее на внутреннем рынке.

Позже президент пояснил, что принял соответствующее решения для стабилизации курса рубля. Как он сказал, в настоящее время государственному бюджету РФ необходим курс американского доллара «чуть пониже» текущего.

Ранее в Кремле заявили, что власти не планируют публиковать указ о валютной выручке в открытых источниках.