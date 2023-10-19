Опрошенные ЦБ эксперты повысили прогноз по ключевой ставке

Опрошенные ЦБ аналитики пересмотрели прогнозы по ряду макроэкономических показателей России. По их оценкам, в 2023 году ВВП страны может вырасти на 2,5% вместо 2,2% по предыдущему прогнозу. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Также эксперты повысили прогноз инфляции в текущем году до 7% с 6,3% в сентябре. Прогноз ключевой ставки ЦБ на 2023 год увеличен до 9,8% с 9,3% месяцем ранее. Опрошенные Банком России аналитики ожидают, что средняя ключевая ставка в последнем квартале 2023 года составит 14,2%. В 2024 году ставку прогнозируют на уровне 12,6%, в 2025-м — 8,2%. Кроме того, эксперты предсказали укрепление рубля. По их мнению, курс доллара в 2024 году составит в среднем 86 рублей за доллар.

Неизменными по сравнению с сентябрем оказались ожидания увеличения ВВП на 1,5%. Аналитики немного увеличили с 4,5% до 5,1% прогноз по инфляции на следующий год. По данным аналитиков, таргетного значения ЦБ в 4% инфляция достигнет в 2025 году.

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