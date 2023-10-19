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Курс доллара на бирже опустился ниже 97 рублей

Курс доллара на Мосбирже впервые с 12 октября снизился ниже 97 рублей

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Depositphotos

Курс доллара на Московской бирже 19 октября впервые с 12 октября опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на валютной секции Московской биржи.

По состоянию на 17:24 по мск доллар обвалился до 96,81 рубля (-0,59% к закрытию предыдущей торговой сессии). К 18:38 американец вновь преодолел отметку в 97 рублей закрепившись на уровне 97,08 рубля. Ранее ЦБ снизил официальный курс доллара на 20 октября на 6,5 коп. до 97,3 руб., а евро — на 28 коп. до 102,62 руб. По оценке регулятора, реальный эффективный курс рубля за январь-сентябрь 2022 года снизился на 29,7%.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже части валютной выручки экспортерами для повышения предсказуемости валютного рынка. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2023 года рубль должен укрепиться на отметке 94 рублей за доллар. К 2024 году ожидается замедление инфляции до 4,5%, а к 2025 году — до 4%. Это будет способствовать дальнейшей стабилизации курса рубля.

Ранее в России не исключили возврат курса доллара к 60 рублям.

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