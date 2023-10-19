Казахстан назвал сроки, когда определится с партнером по строительству АЭС

Казахстан может определиться с партнером по строительству первой в стране АЭС до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Казахстанские атомные электрические станции» Тимура Жантикина.

По его словам, сейчас необходимо детализировать предложения потенциальных партнеров и рассмотреть возможные схемы финансирования проекта. Жантикин отметил, что Казахстан рассчитывает использовать собственное ядерное топливо на будущей станции.

Ранее сообщалось, что в качестве района для строительства АЭС выбрана территория в Алматинской области. Среди возможных поставщиков технологий рассматриваются Китай, Южная Корея, Россия и Франция. Президент Казахстана предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум после широкого общественного обсуждения.

В конце апреля Россия и Турция оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

Ранее стала известна доля РФ на международном рынке экспорта АЭС.