Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Казахстан назвал сроки, когда определится с партнером по строительству АЭС

В Казахстане могут выбрать партнера для строительства АЭС до конца года

close
100%
rosenergoatom.ru

Казахстан может определиться с партнером по строительству первой в стране АЭС до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Казахстанские атомные электрические станции» Тимура Жантикина.

По его словам, сейчас необходимо детализировать предложения потенциальных партнеров и рассмотреть возможные схемы финансирования проекта. Жантикин отметил, что Казахстан рассчитывает использовать собственное ядерное топливо на будущей станции.

Ранее сообщалось, что в качестве района для строительства АЭС выбрана территория в Алматинской области. Среди возможных поставщиков технологий рассматриваются Китай, Южная Корея, Россия и Франция. Президент Казахстана предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум после широкого общественного обсуждения.

В конце апреля Россия и Турция оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

Ранее стала известна доля РФ на международном рынке экспорта АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий