«Газпром» рассказал о планах полностью загрузить «Силу Сибири»

«Газпром» рассказал о перспективах полного запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай. После выхода трубопровода на полную мощность компания станет крупнейшим поставщиком газа в КНР. Об этом компания рассказала в пресс-релизе, размещенном в официальном Telegram-канале.

Как отметили в «Газпроме», на востоке России создан важный инфраструктурный комплекс по добыче, транспортировке и переработке газа. Он включает в себя газопровод «Сила Сибири», по которому идут стабильные поставки в Китай с регулярным превышением контрактных объемов.

В компании подчеркнули, что в ближайшее время «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров газа в год. После этого «Газпром» станет крупнейшим экспортером газа в Китай.

Кроме того, «Газпром» продолжает проектирование инфраструктуры для поставок газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Также обсуждаются поставки в объеме 50 млрд кубометров через Монголию, напомнили в компании. В прошлом году экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 15,5 млрд кубометров. В 2024 году ожидаются поставки на уровне 22 млрд кубометров.

В начале октября эксперт предположил, когда начнутся поставки газа в Китай по «Силе Сибири 2».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал выход поставок газа в КНР на уровень экспорта в Западную Европу.