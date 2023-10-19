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Финляндия запретила три сделки с недвижимостью для россиян

Минобороны Финляндии отказало россиянам в трех сделках с недвижимостью

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Министерство обороны Финляндии запретило три сделки на покупку недвижимости гражданам Российской Федерации и связанной с РФ компании. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Как говорится в сообщении, финское Минобороны 17 октября «приняло три отрицательных решения о выдаче разрешений на приобретение недвижимости покупателями», которые не являются гражданами Евросоюза и Европейского экономического пространства. Отрицательные решения, которые подписал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, распространяются на два объекта недвижимости в Руоколахти и один в Китее. Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна из них была совершена частным лицом, другая — компанией, а сделка в Китее — частным лицом, уточняет ведомство.

По информации Минобороны, частные лица и фактические бенефициары компании являются гражданами России.

Решения о выдаче отрицательных разрешений основываются на Законе о передаче недвижимости, требующей специального разрешения. Ведомство обосновывает отрицательные решения, в частности, тем, что эти приобретения недвижимости могут препятствовать организации обороны Финляндии, наблюдению и защите территориальной целостности.

До этого глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что финские власти планируют запретить сделки с недвижимостью для россиян.

При этом даже при введении запрета в некоторых случаях будут делаться исключения, отметил он.

Ранее в Финляндии назвали недвижимость россиян национальной угрозой.

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