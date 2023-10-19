Долговой кризис в Китае может обойтись региональным банкам в триллионы юаней

Региональные банки Китая могут понести убытки в 2,2 млрд юаней ($301 млрд) из-за растущего долгового кризиса местных органов власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет S&P Global Ratings.

По мнению аналитиков из медиа-холдинга S&P Global, в негативном сценарии около пятой части региональных банков КНР, активы которых составляют $15,6 трлн, могут опуститься ниже минимального норматива достаточности капитала в 8%. Это потребует их докапитализации от властей Китая.

Китайское правительство предпринимает меры для предотвращения кредитного кризиса на рынке муниципальных облигаций объемом $9 трлн. Местные власти испытывают фискальное давление на фоне падения продаж земельных участков.

По оценкам S&P, около 74% долговых бумаг местных органов власти в портфелях региональных банков могут потребовать реструктуризации. Это приведет к снижению их достаточности капитала на 3,6 п.п.

При этом в S&P отмечают, что в целом региональные банки Китая смогут сохранить достаточность капитала выше минимальных требований даже после списаний по долгам муниципалитетов.

В начале сентября эксперты предсказали госдолгу Китая рекордный рост.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.