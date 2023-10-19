Путин поручил повысить отчисления от лотерей на развитие спорта

Президент России Владимир Путин дал поручение повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Он сделал это во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС.

«Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, — это приоритет, безусловно», — заявил глава государства.

По его словам, это не значит, что необходимо выводить отчисления от лотерей из регулирования Минфином РФ. Просто отчисления от лотерей на физкультуру и спорт должны быть в большем объеме, продолжил российский лидер.

«Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем», — добавил Путин.

В середине сентября опрос показал, что менее половины россиян считают себя удачливыми в финансах и в большинстве своем не верят в лотереи.

До этого Путин назначил на роль единого оператора учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта».

Ранее сообщалось, что выигравшего 5 млн рублей в лотерее жителя Свердловской области две недели ищут, чтобы вручить приз.