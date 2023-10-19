Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил повысить отчисления от лотерей на развитие спорта

Путин дал поручение повысить отчисления от лотерей на развитие спорта

close
100%
Depositphotos

Президент России Владимир Путин дал поручение повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Он сделал это во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС.

«Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, — это приоритет, безусловно», — заявил глава государства.

По его словам, это не значит, что необходимо выводить отчисления от лотерей из регулирования Минфином РФ. Просто отчисления от лотерей на физкультуру и спорт должны быть в большем объеме, продолжил российский лидер.

«Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем», — добавил Путин.

В середине сентября опрос показал, что менее половины россиян считают себя удачливыми в финансах и в большинстве своем не верят в лотереи.

До этого Путин назначил на роль единого оператора учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта».

Ранее сообщалось, что выигравшего 5 млн рублей в лотерее жителя Свердловской области две недели ищут, чтобы вручить приз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий