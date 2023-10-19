Шведская Bonava продала петербургские активы армянской компании

Шведская компания-застройщик Bonava расторгла ранее заключенное соглашение о продаже активов в Санкт-Петербурге с российской группой RBI. Вместо этого Bonava заключила новый договор с армянской фирмой Star Development. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Как сообщается в пресс-релизе Bonava, покупатель уже получил разрешение на сделку от специального комитета компании. Шведский застройщик ожидает одобрения сделки российским антимонопольным ведомством в четвертом квартале 2023 года. Bonava уточнила, что уже получила авансовый платеж от Star Development в размере около €50 млн. После завершения сделки компания рассчитывает на прибыль порядка 550 млн шведских крон.

В мае Bonava объявила о договоренности продать активы в Петербурге группе RBI за €3,3 млрд. Однако сделка сорвалась из-за отказа в одобрении со стороны спецкомитета Bonava. Шведский застройщик еще в марте заявил о выходе с российского рынка. Переговоры с RBI стали уже третьей попыткой Bonava продать свой бизнес в Санкт-Петербурге.

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