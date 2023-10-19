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Турция пообещала продолжить усилия по возобновлению зерновой сделки

Минобороны Турции: страна продолжит усилия по возобновлению зерновой инициативы

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Depositphotos

Правительство Турции намерено продолжить принимать меры для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщило Министерство обороны страны, опубликовав соответствующее заявление в официальном аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Мы продолжим усилия, направленные на возобновление черноморской зерновой инициативы, во главе с нашим президентом», — подчеркнули в ведомстве.

Также в публикации указано, что республика планирует и дальше соблюдать принцип «региональной ответственности» в Черном море. В связи с этим Анкара будет и впредь неукоснительно выполнять обязательства, зафиксированные в конвенции Монтрё.

Конвенция Монтрё была подписана по итогам конференции о режиме Черноморских проливов, состоявшейся в 1936 году в Швейцарии. В мероприятии приняли участие представители Турции, СССР, Великобритании, Франции, Румынии и ряда других государств.

В результате турецкие власти получили право на ремилитаризацию зоны проливов. При этом документ сохранил за торговыми судами всех стран право на свободный проход через проливы, однако ввел ряд ограничений на движение военных кораблей.

16 октября в администрации президента Турции сообщили об отсутствии каких-либо изменений в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки. По данным РИА Новости, в настоящее время диалог по этой теме продолжается по линии ООН.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассказал о негативном влиянии западных стран на реализацию продовольственной инициативы.

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