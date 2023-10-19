Рада одобрила в первом чтении проект бюджета Украины на 2024 год

Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год. Об сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год. Это первое чтение бюджета. За – 285», — написал он.

По его словам, на следующем этапе правительство будет прорабатывать документ с учетом выводов и внесенных предложений. Окончательное голосование за проект бюджета должно состояться до 20 ноября.

Также Верховная рада на заседании в четверг, 19 октября, приняла в первом чтении закон о запрете Украинской Православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Отмечается, что проект предлагает внести изменения в законодательство, для предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, которые управляются из другого государства.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина не сможет отказаться от внешней финансовой помощи и самостоятельно пополнять свой бюджет.

До этого глава министерства финансов США Джанет Йеллен говорила, что западные страны не могут позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. Она также подтвердила намерение американской администрации продолжать поддержку Киева «столько, сколько потребуется».

Ранее в США заявили, что западные государства достигли «пика» своих возможностей по оказанию помощи Украине.