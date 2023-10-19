Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рада одобрила в первом чтении проект бюджета Украины на 2024 год

Парламент Украины одобрил в первом чтении проект бюджета на 2024 год

close
100%
РИА «Новости»

Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год. Об сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов в бюджет на 2024 год. Это первое чтение бюджета. За – 285», — написал он.

По его словам, на следующем этапе правительство будет прорабатывать документ с учетом выводов и внесенных предложений. Окончательное голосование за проект бюджета должно состояться до 20 ноября.

Также Верховная рада на заседании в четверг, 19 октября, приняла в первом чтении закон о запрете Украинской Православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Отмечается, что проект предлагает внести изменения в законодательство, для предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, которые управляются из другого государства.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина не сможет отказаться от внешней финансовой помощи и самостоятельно пополнять свой бюджет.

До этого глава министерства финансов США Джанет Йеллен говорила, что западные страны не могут позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. Она также подтвердила намерение американской администрации продолжать поддержку Киева «столько, сколько потребуется».

Ранее в США заявили, что западные государства достигли «пика» своих возможностей по оказанию помощи Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий