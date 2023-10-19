HeadHunter запустил «Карьерный маркетплейс»

Российская платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter запустила «Карьерный маркетплейс». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

На площадке представлены менторы (наставники), карьерные консультанты и психологи, которые смогут помочь соискателям с поиском работы и построением карьеры.

Всего там присутствуют три типа наставников: менторы — люди, которые состоялись в определенных индустриях. Обычно они работают в топовых компаниях и могут помочь перейти в эту отрасль или тем, кто хочет войти в команду конкретного работодателя. Карьерные консультанты — HR-эксперты с большим опытом. Они помогут решить карьерные задачи по упаковке опыта, навыков и достижений в резюме. Карьерные психологи — они помогают переживать сложные ситуации на работе, справляться с выгоранием и преодолевать синдром самозванца.

Пользователи платформы смогут обратиться к наставникам с помощью в составлении резюме и карьерного плана, проработки стратегии поиска работы, перехода в новую профессию, также они могут помочь подготовить к собеседованию, преодолеть выгорание и с другими задачами. Специалисты также помогут и с индивидуальной задачей.

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