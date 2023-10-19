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Россия не намерена полностью отменять ограничения на экспорт дизтоплива

Новак: решения о дальнейшем снятии ограничений на вывоз дизеля из РФ нет

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Россия пока не планирует дальнейшего смягчения ограничений на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак в беседе с агентством Bloomberg.

По его словам, решений на этот счет пока нет. Однако если возникнут какие-либо проблемы, Минэнерго РФ рассмотрит этот вопрос. В начале октября Россия отменила запрет на экспорт дизтоплива, действовавший с середины августа. Однако некоторые ограничения сохранены. В частности, все крупные российские производители обязаны оставлять для внутреннего рынка не менее 50% выпускаемого дизеля. Кроме того, экспорт разрешен только по трубопроводам, поставки ж/д транспортом по-прежнему запрещены.

Первоначальный запрет на вывоз дизтоплива помог стабилизировать взлетевшие цены на это топливо внутри России. В то же время он вызвал дефицит дизеля на мировом рынке. По словам Александра Новака, российские власти сняли большую часть ограничений, чтобы избежать переполнения топливных резервуаров. Кроме того, продолжаются дискуссии о том, как профинансировать повышение субсидий на дизтопливо и бензин для внутреннего рынка, добавил вице-премьер. По его словам, соответствующее решение ожидается в ближайшее время.

В начале недели в правительстве РФ заявили о стабилизации ситуации с ценами на нефтепродукты в рознице.

Ранее стало известно, что крупнейшая товарная биржа РФ может сменить руководителя.

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