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Сечин заявил о большом потенциале сотрудничества России и Китая

Сечин: Россия нацелена укреплять сотрудничество с КНР в ТЭК и смежных областях

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и всегда строились на принципах доверия, уважения и учета интересов друг друга, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации», — заявил Игорь Сечин на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

В завершении доклада Игорь Сечин процитировал основоположника современной китайской литературы, писателя Лу Синя: «Сами по себе дороги не появляются, а люди пройдут и протопчут».

Глава «Роснефти» поблагодарил китайских партнеров за гостеприимство, содержательное наполнение программы форума, и поздравил участников с началом работы V Российско-китайского энергетического бизнес-форума, пожелал всем продуктивной работы.

Напомним, в Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

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