Сечин назвал российско-китайские торговые отношения полюсом стабильности и роста

Россия в ближайшие годы может стать вторым крупнейшим торговым партнером КНР после США, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«В российском «повороте на Восток» китайское направление играет ключевую роль, а торгово-экономические связи России и Китая представляют собой полюс стабильности и роста, о чем мы говорили на нашем предыдущем форуме», — заявил Игорь Сечин на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Он добавил, что за первые 9 месяцев 2023 года товарооборот Китая и России вырос почти на 30 % год к году и составил 176,4 млрд долларов, поэтому есть основания полагать, что товарооборот между странами превысит намеченную планку в 200 млрд долларов уже в этом году.

Игорь Сечин напомнил, что Китай свыше десяти лет является крупнейшим торговым партнером России, а Россия в этом году вышла на четвертое место среди стран – основных внешнеторговых партнеров Китая.

«При сохранении такой динамики двусторонней торговли уже в ближайшие годы Россия может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США, опередив Японию и Южную Корею, объемы торговли с которыми резко падают», — сказал Сечин.

По его словам, российско-китайские отношения будет правильно описать как «партнерство, устремленное в будущее».

«Именно так президент России Владимир Путин озаглавил статью в газете «Жэньминь жибао», посвященную перспективам российско-китайского сотрудничества», — отметил Игорь Сечин.

Напомним, в Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.