Сечин заявил о деградации однополярной модели мироустройства

Санкции, торговые войны и барьеры наряду с использованием в качестве оружия мировой резервной валюты только сопутствуют деградации геополитического устройства мира, при котором процессы были подчинены одному центру влияния, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«Сегодня мы все являемся свидетелями того, как целый ряд событий и явлений, таких как разрушение цепочек поставок, санкционные войны, введение торговых барьеров, эпидемии, использование мировой резервной валюты в качестве инструмента давления, сопровождают деградацию однополярной модели мироустройства», — сказал Игорь Сечин на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

По его словам, в таких условиях формируются новые региональные рынки, выстраиваются альтернативные торговые маршруты.

«Для наших стран переход к более справедливому миропорядку происходит под жестким внешним давлением и требует нового подхода к собственному развитию, в основе которого лежит приоритетная задача роста внутреннего экономического роста», — сказал Сечин.

Он отметил, что сегодня страны уверенно идут по пути модернизации, укрепления национальной безопасности и достижения технологической самодостаточности.

«При этом мы наблюдаем, что переход к новой модели роста вызывает шквал критики со стороны Запада, который пытается преуменьшить объективные достижения и дезавуировать успехи Китая и России», — сказал Игорь Сечин.

Напомним, в Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.