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Смягчение США санкций против энергосектора Венесуэлы не касается принадлежащих РФ структур

Смягчение санкций США против Венесуэлы не коснется принадлежащих РФ структур

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Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, которая указывает, что смягчение американских санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы не распространяется на структуры, принадлежащие или контролируемые российской стороной. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, Вашингтон приостанавливает действие части санкций до 18 апреля 2024 года, которые были введены в отношении добычи нефти и ее экспорта, а также инвестиций в эту область.

Однако лицензия явно указывает, что она не распространяется на структуры в Венесуэле, которые принадлежат, контролируются или являются совместными предприятиями со структурами в России.

Более того, лицензия запрещает инвестиции в структуры, которые контролируют лица, находящиеся в России.

Ранее представитель Вашингтона заявил, что Соединенные Штаты последовательно выражают готовность рассмотреть изменения в санкциях в ответ на конкретные демократические реформы и создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году. Он также отметил, что Вашингтон призывает администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционную Унитарную платформу достичь всеобъемлющего и долгосрочного решения путем возобновления переговорного процесса в Мехико.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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