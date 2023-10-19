Импорт Японией зерновых из России в сентябре увеличился на 246,9%

Импорт Японией зерновых из России в сентябре возрос почти 250%. Об этом, ссылаясь на сведения японского министерства финансов, сообщает ТАСС.

Данные финансового ведомства свидетельствуют от том, что в сентябре Япония по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличила импорт российских зерновых на 246,9%.

При этом отмечается, что ввоз в Японию морепродуктов из России с сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 5,5%.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы, которые были введены из-за сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан.

16 октября стало известно, что Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись к ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.