Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Импорт Японией зерновых из России в сентябре увеличился на 246,9%

В сентябре Япония увеличила на 246,9% импорт зерновых из России

close
100%
Seth Perlman/AP

Импорт Японией зерновых из России в сентябре возрос почти 250%. Об этом, ссылаясь на сведения японского министерства финансов, сообщает ТАСС.

Данные финансового ведомства свидетельствуют от том, что в сентябре Япония по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличила импорт российских зерновых на 246,9%.

При этом отмечается, что ввоз в Японию морепродуктов из России с сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 5,5%.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы, которые были введены из-за сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан.

16 октября стало известно, что Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись к ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий