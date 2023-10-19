Минфин США разрешил ряд транзакций с нефтегазовым и золотодобывающим секторами Венесуэлы

В заявлении, распространенном министерством финансов США в среду, сообщается о приостановке ряда санкций в отношении Венесуэлы, включая санкции, касающиеся нефтегазового и золотодобывающего секторов. Об этом пишет ТАСС.

В связи с подписанием венесуэльской «Единой платформы» и соглашений о плане проведения выборов и для поддержки народа Венесуэлы представителями президента Николаса Мадуро, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США опубликовало четыре генеральные лицензии, которые приостанавливают действие определенных санкций.

Документ указывает на разрешение некоторых транзакций, связанных с нефтегазовым и золотодобывающим секторами Венесуэлы.

Ранее представитель Вашингтона заявлял, что Соединенные Штаты последовательно выражают готовность рассмотреть изменения в санкциях в ответ на конкретные демократические реформы и создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году. Он также отметил, что Вашингтон призывает администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционную Унитарную платформу достичь всеобъемлющего и долгосрочного решения путем возобновления переговорного процесса в Мехико.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.