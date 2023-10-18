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В России подешевели бензин и дизель

Росстат: Средние потребительские цены на бензин снизились до 55,25 рубля за литр

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Global Look Press

Средние потребительские цены на бензин в России с 9 по 16 октября 2023 года уменьшились на 16 копеек — до 55,25 рубля за литр, передает ТАСС, ссылаясь на материалы Росстата.

По данным ведомства, средняя стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 19 коп. и составила 50,93 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 уменьшились на 18 коп., до 55,63 руб. за литр, стоимость Аи-98 увеличилась на 3 коп. и составила 68,33 руб. за литр. Срединие цены на дизельное топливо упали на 22 коп., до 64,39 руб.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, по его итогам вице-премьер поручил нефтяникам нарастить производство зимнего дизеля.

До этогоНовак заявил, что западные страны в ближайшее время не станут отменять ценовой потолок на нефть, поставляемую из России.

Ранее экономист заявил о преимуществе России на нефтяном рынке.

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