ЦБ разъяснил, что банки могут запрашивать при бесплатных переводах клиентов

Банки при бесплатных переводах между счетами клиента в разных кредитных организациях смогут запрашивать допинформацию для идентификации отправителя и получателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ ЦБ на запрос Ассоциации банков.

Как уточнил регулятор, кредитные организации должны размещать информацию о доптребованиях в офисах, на сайтах и в мобильных приложениях. Также банкам следует сообщать клиентам о возможности бесплатно проводить такие операции дистанционно. При проверке ЦБ может запросить подтверждение надлежащего информирования. Лимит в 30 млн рублей в месяц применяется ко всем счетам клиента в банке, а не к каждому отдельно. Разъяснения по этому вопросу ЦБ опубликует на своем сайте.

В начале августа президент подписал закон, обязывающий банки бесплатно переводить средства клиентов в другие банки в пределах 30 млн рублей в месяц. Он вступит в силу в мае 2024 года.

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