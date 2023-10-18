Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ разъяснил, что банки могут запрашивать при бесплатных переводах клиентов

ЦБ разрешил банкам запрашивать допинформацию при бесплатных переводах клиентов

close
100%
Depositphotos

Банки при бесплатных переводах между счетами клиента в разных кредитных организациях смогут запрашивать допинформацию для идентификации отправителя и получателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ ЦБ на запрос Ассоциации банков.

Как уточнил регулятор, кредитные организации должны размещать информацию о доптребованиях в офисах, на сайтах и в мобильных приложениях. Также банкам следует сообщать клиентам о возможности бесплатно проводить такие операции дистанционно. При проверке ЦБ может запросить подтверждение надлежащего информирования. Лимит в 30 млн рублей в месяц применяется ко всем счетам клиента в банке, а не к каждому отдельно. Разъяснения по этому вопросу ЦБ опубликует на своем сайте.

В начале августа президент подписал закон, обязывающий банки бесплатно переводить средства клиентов в другие банки в пределах 30 млн рублей в месяц. Он вступит в силу в мае 2024 года.

Ранее россиян предупредили о крадущих деньги Android-приложениях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий